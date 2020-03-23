Dışişleri Bakanlığının dış temsilciliklerinde sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Dışişleri Bakanlığının 5 ülkedeki 11 misyonunda görevli personel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından, Çin, ABD, Laos, Nijer ve Portekiz'deki çeşitli misyonlarda görevli personelin, Türkiye'de Kovid-19 salgınında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkışla verdiği desteği gösteren "BirlikteYeneceğiz" etiketiyle bir video paylaştı.
"Bakanlığımız ve yurt dışı misyonlarımızla hep birlikte fedakar sağlık çalışanlarımıza, kilometrelerce uzaktan ama yürekten gönderiyoruz alkışlarımızı." ifadeleriyle paylaşılan videoda, Türkiye'nin Pekin, Washington, Boston, Viyentiyan, New York, Niamey, Los Angeles, Lizbon, Miami, Houston ve Chicago misyonlarında görevli personellerin, alkışla ve misyonların ışıklarını açıp kapatarak sağlık çalışanlarına destek verdiği görülüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19 ile mücadelede yoğun mesai harcayan çalışanları TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel bir etkinliğe dönüşmüştü.
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