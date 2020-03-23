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Son dakika: KİPTAŞ sosyal konut ve kentsel dönüşüm ödemelerini erteledi

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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KİPTAŞ SOSYAL KONUT VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ

Son dakika haberi... Ziraat, Vakıf, Halk Bankası ve İş Bankası koronavirüs salgınının olası olumsuz etkilerinin azaltılması için destek paketleri devreye sokarken, da sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların nisan ve mayıs aylarının taksit ve ara ödemelerini erteledi

, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların nisan ve mayıs aylarının taksit ve ara ödemelerini erteledi

KİPTAŞ'tan yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayabilecek vatandaşlar için alınan tedbirler paylaşıldı.

Bu kapsamda, Silivri 3. Etap 'nin nisan-mayıs ara ödemeleri, Çatalca Sosyal Konut Projesi'nin nisan-mayıs taksitleri, Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesi'nde (Locamahal) dönüşüme tabi tutulan hak sahipleri için nisan-mayıs borçlandırma taksitleri ertelendi.

Nisan ayına ait taksit ödemelerinin haziranda, mayısa ait taksit ve ara ödemelerin ise temmuzda tahsil edileceği, erteleme işlemleri nedeniyle müşterilere temerrüt faizi yansıtılmayacağı bildirildi.

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