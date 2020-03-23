Son dakika: HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı

Son dakika haberine göre; HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ve HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı.

HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı.

Öte yandan, HDP'li Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak da görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.