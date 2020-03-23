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Son dakika: HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak görevden alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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HDP'Lİ İKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Son dakika haberine göre; ’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ve HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı görevden alındı.

'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı.

Öte yandan, HDP'li Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediye Başkanı da görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu olarak atandı.

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