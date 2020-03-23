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Son dakika: Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi...

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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BAKANLIK DUYURDU! 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ...

Son dakika haberine göre; 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 'lı 2 terörisin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'ın kuzeyinde Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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