Son dakika: Irak'a hava operasyonu! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada,"Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
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