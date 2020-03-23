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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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FAHRETTİN ALTUN'DAN KORONAVİRÜSLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Son dakika haberleri... Koronavirüsle mücadele hakkında açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli karalları bu görselde takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli karalları bu görselde takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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