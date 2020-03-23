Çin'den alınan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi! |Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Çin'den sipariş edilen ve koronavirüsle mücadelede çok önemli bir aşama kaydedilmesini sağlayacak kitler bu sabah Türkiye'ye getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hızlı test kitinin üreticisi Çinli firmanın ortaklarının Katarlı olduğunu öğrenince Katarlı üst düzey yetkililerle temasa geçip testin Türkiye’ye getirilmesini hızlandırmıştı.

Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirildi.

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan Türkiye'de de gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı. Çin'in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo'ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04:00 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

TOPLAMDA 2 MİLYON ADET GETİRİLECEK

Kritik süreçte Çin ve Katar ortaklığındaki şirketin geliştirdiği 15 dakikada sonuç veren "Kovid-19 Test Tanı Kiti"ne birçok ülke talip olurken Türkiye bu kitten ilk etapta 2 milyon adet alarak ön plana çıktı. Bu alım sürecinde de Başkan Erdoğan'ın önemli bir rol oynadığı kaydedildi. Firmanın ortakları arasında Katarlı olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine Erdoğan'ın devreye girerek, Katarlı üst düzey yetkililerle görüşmesinin testin Türkiye tarafından hızla alınmasında önemli rol oynadığı kaydedildi. Erdoğan'ın bu temasının ardından gerekli görüşmeler gerçekleşti ve testler önceki akşam itibariyle Türkiye'ye geldi. Firmanın ilk etapta 3 milyona yakın üretim yaptığı ve bunun 2 milyonunu Türkiye'ye verdiği de kaydedildi.

18 LABORATUVAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada laboratuvar sayısının 18'e çıkarıldığını söylemişti. Hızlı testin de gelmesi ile günlük 2500-3000 bandında seyreden koronavirüs testinin günde 15 bine çıkarılması hedefleniyor. Güney Kore fazla test yaparak virüs ile mücadele etmişti. Günde 20-25 bin kişiye test yapan Güney Kore'nin Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, "Test etmek önemli çünkü erken tespiti sağlar, daha fazla yayılmayı en aza indirir ve virüs bulunanların hızla tedavi edilmesine yardımcı olur" demişti.