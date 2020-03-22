New York'ta tıbbi malzeme yokluğu! 10 gün içinde...
Koronavirüs vaka sayısı bakımından 4. sırada bulunan ABD, sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Cerrahi maske gibi malzemeler için büyük çapta bir yokluk çekmeye 10 gün uzaktayız." dedi.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede eyaletteki hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiği uyarısında bulundu.
CNN televizyonuna konuk olan Blasio, Kovid-19 ile mücadele için hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiğini belirtti.
"BÜYÜK ÇAPTA YOKLUK ÇEKMEYE 10 GÜN UZAKLIKTAYIZ"
Blasio, "Hastane sisteminin çalışması için gerekli olan vantilatör, cerrahi maske gibi malzemeler için büyük çapta bir yokluk çekmeye 10 gün uzaktayız." ifadesini kullandı.
Bu süreçte federal hükümetin kendilerine yeteri kadar kaynak sağlamadığını savunan Blasio, "Ordu devreye sokulmadı. Trump'ın sözünü ettiği Savunma Üretimi Kanunu, görebileceğimiz şekilde uygulanmadı. Sadece New York kenti ya da eyaleti değil, ülkenin birçok yeri kendilerini yalnız hissediyor." eleştirisinde bulundu.
Blasio, "Salgın konusunda gerçeği söylemek gerekirse daha yeni başlıyoruz. En kötüsü henüz gelmesi. Salgın, nisanda marttan daha kötü olacak. Mayıs da nisandan daha kötü olabilir." görüşünü paylaştı.
NEW YORK'UN 110 BİN YATAĞA İHTİYACI OLABİLİR
New York Valisi Andrew Cuomo da basın toplantısında, eyaletteki Kovid-19 kaynaklı vaka sayısının 15 bin 168'e, ölü sayısının da 114'e çıktığını aktardı. Cuomo, vakaların 9 bin 45'inin New York kentinde olduğunu kaydetti.
Hastanelerde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, hastanelere kapasitelerini artırma çağrısı yapan Cuomo, "Şu anda eyalet genelinde 53 bin yatak kapasitemiz var ama bizim 110 bin yatağa ihtiyacımız olacak." dedi.
Eyaletteki tüm hastanelere kapasitelerini artırma çağrısı yapan Cuomo, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.
Federal hükümeti tıbbi kaynakları millileştirmeye çağıran Cuomo, "New York'taki vaka sayıları diğer eyaletlerden 15 kat daha fazla ama biz hala kaynak alabilmek için diğer eyaletlerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Tüm uyarılara rağmen birçok insanın dışarıya çıkmaya devam etmesini eleştiren Cuomo, "Bu sadece hata değil. Bu duyarsızlık. Bu küstahlık. Bu kendi kendimize zarar veren bir davranış. Bu başkalarına saygısızlık. Bu işin şakası yok ve ben şaka yapmıyorum." uyarısında bulundu.
Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'de, hem federal hükümet hem de yerel yönetimler tıbbi kaynakların artırılması konusundaki çalışmalarına hız veriyor.
Bu kapsamda ABD ordusuna bağlı Mühendisler Birliği, virüsün yoğunlukla görüldüğü New York ve California eyaletindeki hasta yatak kapasitelerinin artırılması için çalışıyor.
Birlik, virüs vakalarının en yoğun görüldüğü New York'ta 10 bin yeni yatak kapasitesi oluşturmayı planlıyor.
New York Valisi Andrew Cuomo, dün yaptığı açıklamada asayiş birlikleri ile hastaneye çevirilmesi planlanan binalara ziyaretler yaptıklarını duyurdu.
New York'un önemli kongre merkezi olan Javits Center'ın 1000 yataklı bir hastane haline getirilebileceğini kaydeden Cuomo, diğer mekanların ise New York Eyalet Üniversitesinin (SUNY) Stony Brook ve Westbury'deki kampüsleri ile Westchester Kongre Merkezi olabileceğini kaydetti.
Ayrıca, ABD Ordusu Mühendisler Birliği, salgının yoğun olarak görüldüğü California'da da yatak kapasitelerinin artırılması için çalışmalara başladı.
Bu kapsamda San Diego başta olmak üzere bazı kentlerdeki binalar hastaneye dönüştürülecek.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, ordunun ülkede yayılmakta olan Kovid-19 salgınına ilişkin bir dizi destek sağlayacağını ifade ederek, "Planlama, lojistik ve tıbbi destek konusunda Ulusal Asayiş ve Rezerv Birliklerini aktif hale getirmeyi düşünüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump da hafta içi yaptığı açıklamada, Mercy ve Comfort isimli iki gemi hastanesini doğu ve batı yakasındaki limanlara gönderileceğini duyurmuştu.
ABD DÜNYADA 4. SIRADA
Dünyada Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.
Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı.
ABD, Kovid-19 vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.
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