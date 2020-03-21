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Türkiye etkinliğin 3. gününde de sağlık çalışanlarını alkışladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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TÜRKİYE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ALKIŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talebi üzerine yurt genelinde saat 21:00'da sağlık çalışanları alkışlanıyor. 3 gün sürecek olan etkinliğin son gününde tüm Türkiye yeniden balkonlara ve sokaklara çıktı. Koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları, etkinliğin 3. gününde de alkışlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında tüm vatandaşlardan bir istekde bulunmuş. Saat 21:00'da, koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelinin alkışlanmasını isteyen Koca'ya milyonlar olumlu cevap verdi.

Türkiye, etkinliğin 3. gününde de sağlık çalışanlarını saat 21:00'da alkışladı.

Türkiye koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışladı |Video TÜRKİYE KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ALKIŞLADI |VİDEO

SAĞLIK BAKANI KOCA TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çağırısına cevap vererek sağlık çalışanlarını alkışlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN BALKONLARDAYIZ! Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı hep birlikte gösterelim. Verdiğin destek için sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verdi.

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