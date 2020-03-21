AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "evde kal" çağrısı: "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin "Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Evde kalmak bu salgına karşı en etkili önlemdir. Bu tedbiri uygulamak hayat kurtarmak için elzemdir. 'Bir kişi, çok kişi' demektir. Herkesin hayatı tek tek değerli. Ve herkesin hayatı diğerine bağlı. Bu salgının üstesinden beraber geleceğiz." mesajını paylaştı.