Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “Miraç Kandili” mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Miraç Kandili" dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak Miraç Kandili’nin tüm insanlık için hayırlar ve güzellikler getirmesini diledi.
İslam Alemi bugün Miraç Kandili'ni idrak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bu güne özel bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak yayınladığı mesajda Miraç Kandili'nin tüm insanlık için hayırlar ve güzellikler getirmesini diledi.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kandil mesajı:
Âlem-i İslam'a namaz ve mağfiret gibi büyük müjdelerin verildiği bu mübarek gecenin, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar ve güzellikler getirmesini dilerim.
Miraç Gecemiz mübarek olsun, Rabbim hayır ile Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı nasip etsin."
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