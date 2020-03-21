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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “Miraç Kandili” mesajı

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK’TAN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI!

, "" dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak Miraç Kandili’nin tüm insanlık için hayırlar ve güzellikler getirmesini diledi.

İslam Alemi bugün 'ni idrak ediyor. da bu güne özel bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak yayınladığı mesajda Miraç Kandili'nin tüm insanlık için hayırlar ve güzellikler getirmesini diledi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kandil mesajı:

Âlem-i İslam'a namaz ve mağfiret gibi büyük müjdelerin verildiği bu mübarek gecenin, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar ve güzellikler getirmesini dilerim.

Miraç Gecemiz mübarek olsun, Rabbim hayır ile Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı nasip etsin."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü paylaşımı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 21 MART DÜNYA DOWN SENDROMLULAR FARKINDALIK GÜNÜ PAYLAŞIMI

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