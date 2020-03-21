Koronavirüsten ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirilebilecek mi? AK Parti'den açıklama geldi
Son dakika haberi... TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında koronavirüs (Kovid-19) virüsü sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye getirilebileceğini bildirdi.
Sırakaya yaptığı yazılı açıklamada, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda yurt dışında Kovid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri Bilim Kurulumuzun belirlediği şartlarla Türk Hava Yolları tarafından Türkiye'ye getirebilecek." ifadelerine yer verdi.
Sırakaya, Kovid-19 kaynaklı cenazelerde Sağlık Bakanlığından alınan onay ve Türk Hava Yollarının mevcut bulaşıcı hastalıklı cenaze (HUM) getirme prosedürünün bu konuda yeterli olacağını kaydetti.
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