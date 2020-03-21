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Koronavirüsten ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirilebilecek mi? AK Parti'den açıklama geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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CENAZELER TÜRKİYE'YE GETİRİLEBİLECEK Mİ?

Son dakika haberi... Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında koronavirüs (Kovid-19) virüsü sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin 'ye getirilebileceğini bildirdi.

Sırakaya yaptığı yazılı açıklamada, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda yurt dışında Kovid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri Bilim Kurulumuzun belirlediği şartlarla Türk Hava Yolları tarafından Türkiye'ye getirebilecek." ifadelerine yer verdi.

Sırakaya, Kovid-19 kaynaklı cenazelerde Sağlık Bakanlığından alınan onay ve Türk Hava Yollarının mevcut bulaşıcı hastalıklı cenaze (HUM) getirme prosedürünün bu konuda yeterli olacağını kaydetti.

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