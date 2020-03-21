21 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020
ABONE OL
ÇAVUŞOĞLU'NDAN EVDE KAL TÜRKİYE ÇAĞRISINA DESTEK

Son dakika haberi...  Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Onları da koruyalım." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA