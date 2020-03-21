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Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi Fikriye Dalgıç hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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KILIÇDAROĞLU'NUN ACI GÜNÜ!

Gelen son dakika haberine göre Genel Başkanı 'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Dalgıç yaşamını yitirdi.

Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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