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'Kışla'da korona tedbiri! Askerler aralıklı oturarak virüsten korunuyor

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI! ASKERLER BÖYLE KORUNUYOR

’nca, kışla yemekhanelerinin düzenli dezenfekte edildiği, askerlerin de aralıklı düzende oturarak virüsten korunduğu belirtildi.

'den dünyaya yayılan ve 11 binden fazla insanını hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı mücadele sürerken , bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında yemekhanelerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini, askerlerin de aralıklı düzende oturarak virüsten korunduğunu belirtti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimize düzenli olarak dezenfekte işlemleri uygulanıyor, askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" denildi.

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