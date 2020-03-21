21 Mart 2020, Cumartesi
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Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki öğrencilerle ilgili açıklama: 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin 'ye getirilerek, ve 'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi

, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin 'ye getirilerek, ve 'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi.

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