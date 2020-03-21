Veliler dikkat! Uzaktan eğitim pazartesi günü başlıyor...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs nedeniyle hükümetin aldığı tedbirler doğrultusunda okullar tatil edilmiş ve uzaktan eğitime geçilme kararı alınmıştı. Pazartesi start verilecek uzaktan eğitimde velilerden çocuklarının videolarla öğrendiği konuları pekiştirmesine yardımcı olmaları isteniyor. EBA’ya veli ve öğrencinin ders sonrası spor yapmasını sağlayacak videolar da yüklenecekPazartesi günü uzaktan eğitimbaşlıyor. Ancak TV'den yapılacak eğitimler bir tam okul günü sürmeyecek, daha kısa olacak. Bu nedenle öğrencilerin daha fazla boş zamanı olacak. Yetkililer bunun bir tatil değil, önlem olduğunu ısrarla vurguluyor. Peki okulların kapalı olduğu sürede çocuklar nasıl etkinlikler yapabilir? Öncelikle velilerin uzaktan eğitim süreci sırasında çocuklarını çok ciddi takip etmeleri öneriliyor. TV'den yayınlanan dersleri birlikte izleyin. Ders hakkında sorgulayıcı değil, sizin de ilgilendiğinizi hissettiren, "Öğretmen burada ne demek istedi?" şeklinde sorular sorun. Dersler bittikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) ders pekiştirici içeriklere bakın. TV'de çocukların fiziksel gelişimi için spor egzersiz videoları da olacak. Bu hareketleri birlikte yapın. Okuma saatleri düzenleyin.
SEN HATIRLAT
Bilfen Anaokulları Koordinatörü Uzman Psikolog Hande Kızılöz Uluca, "Çouklarınıza 'Okullar bir süreliğine tatil oldu. Bu süreyi evde birlikte vakit geçirerek değerlendireceğiz. Ama ben yapacaklarımızı bazen unutabiliyorum. Unutmamak için birlikte haftamızı, günlerimizi planlayalım. Bakalım evde birlikte kaç takvim dolduracağız' diyebilirsiniz. Bu şekilde günlük akışı planlamak hem öğrencinin okul düzeninden kopmasını engelleyecek hem de okullar açıldığında okula uyum sürecinin daha kolay olmasını sağlayacaktır" dedi. Çocuklara yaş grubuna uygun bazı ev sorumluluklarının verilebileceğini de anlatan Uluca, "Örneğin kendi odasını/ oyuncaklarını toplama, birlikte yemek yapma, yemek masasını hazırlama, çiçekleri sulama ve evdeki evcil hayvanın yemini verme gibi. Çocuklarınızın ev işlerine yapacağı tüm katkılar hem keyifli birer etkinlik hem de kendi gelişimi için bir fırsat olacaktır" diye konuştu.
TENZİLE ERDOĞAN İMAM HATİP LİSESİ'NDE 6 SINIF, STÜDYO OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı 'uzaktan eğitim' için Ankara ve İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara'daki okulda ders konuları belirlenip, dijital ortama aktarılırken, İstanbul'daki okulda da sınıflar stüdyoya dönüştürülerek, TRT işbirliğinde çekimler yapılıyor. 4'ncü sınıfa kadar olan öğrencilerin ders çekimleri İstanbul'da Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştiriliyor. TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yapılan çekimler için 6 sınıf stüdyoya dönüştürüldü. 25 kişilik reji ekibi ile anlatılacak derslerin çekimleri gerçekleştiriliyor. Ankara'daki okulda görev yapan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nden Sınıf Öğretmeni Burcu Saylam, öğrencilerin eğitiminin aksamaması ve müfredatın uzaktan eğitime uyarlanması için özverili bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
SANAL MÜZELERİ GEZİN
Okulların kapalı olduğu sürede uzmanlar öncelikle çocukları eve hapsetmenin doğru olmadığını söylüyor. Bahçede ya da kapı önünde oynayabilir. Burada altın kural kalabalıklara karışılmaması. Yani parklara, AVM'lere gitmek doğru değil. Öte yandan salgının tüm dünyada tehdit olması nedeniyle birçok sanal eğlence de hayata geçirildi. Örneğin dünyanın en büyük ve ünlü müzelerini evden çıkmadan gezmek mümkün. Paris'teki Louvre Müzesi, Londra'daki British Museum, New York'taki Metropolitan Müzesi bunlardan biri. Müzelerin internet sitesindeki linklerle bu müzelere ücretsiz sanal turlar yapılabiliyor. Benzer şekilde Türkiye'deki müzelere de sadece bir tıkla ulaşmak mümkün.
İKİ SINAV ERTELENDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.
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