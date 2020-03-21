21 Mart 2020, Cumartesi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: KKTC'ye 72 milyon lira gönderildi

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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TÜRKİYE'DEN KKTC'YE 72 MİLYON TL DESTEK

Son dakika haberine göre , "Koronavirüsle mücadelede, 'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi." dedi.

Son dakika haberine göre , "Koronavirüsle mücadelede, 'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi." dedi.

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