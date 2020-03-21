Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: KKTC'ye 72 milyon lira gönderildi

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi." dedi.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi." dedi.

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