Ücretsiz kolonya ve maske nasıl dağıtılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşk'ünde yapılan korona zirvesinden sonra 65 yaş ve üzerine kolonya ve maskenin ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı. Gözler bu uygulamanın nasıl yapılacağına çevrilirken detaylar ortaya çıkmaya başladı. Maske ayağında gerekli alım ve üretimleri Sanayi Bakanlığı koordine ederken kolonya tarafında ise talebi ülkenin önde gelen üreticilerinin katılımı ile oluşturulan konsorsiyum karşılayacak.

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler ve ekonomik tedbirler çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde yapılan zirve sonrasında belli oldu.

Zorunlu olmadıkça vatandaşların evlerinden hiçbir şekilde çıkmaması gerektiğini ve kişisel hijyen noktasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Başkan Erdoğan 21 maddelik tedbir paketini açıkladı.

KOLONYA VE MASKEDE DİKKAT ÇEKEN ADIM!

İşverenden çalışanına, turizmden havayolu sektörüne, emekliden ihtiyaç sahibi ailelere kadar tüm kesimleri ilgilendiren paketin yanı sıra dikkat çeken bir adım ise koronavirüs salgını sonrası talep patlaması yaşanan kolonya ve maskelere yönelik oldu.

65 YAŞ ÜSTÜNE DAĞITILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını belirtti.

ADRESE TESLİM OLACAK

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında gözler kolonya ve maske dağıtımının nasıl yapılacağına çevrildi. Adrese teslim yapılması planlanan iki üründen maskede gerekli alım ve üretimleri Sanayi Bakanlığı koordine ederken kolonya tarafında ise Türkiye'nin önde gelen üreticileri ile hareket edileceği öğrenildi. Söz konusu firmalardan biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sahibini geçtiğimiz günlerde aradığı Eyüp Sabri Tuncer...

KOLONYA KONSORSİYUMU KURULDU

Önlemler paketi içerisinde isabetli bir şekilde belirtilen özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılara kolonya dağıtımına yönelik kararın kısa bir süre önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yönettiği değerlendirme toplantısında alındığına da dikkat çeken Tunçer, sektörün önde gelen kolonya üreticilerinin katılımı ile oluşturulan konsorsiyum tarafından bu talebin karşılanacağını belirtirken, kendilerinin de mavi yakasından, genel müdürüne kadar tüm pozisyonlarıyla gece gündüz demeden talebi karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

HAMMADDE İÇİN ŞEKER FABRİKALARI DA DEVREDE

Ellerindeki ham maddenin durumuna ilişkin de konuşan Tunçer, kolonya ve buna benzer hijyen ürünlerinin ana hammaddesi olan denatüre edilmiş etil alkolün arzında global bir problem olduğunu, kendi kolonyalarında kullandığı alkolün tarımsal kökenli olması nedeniyle talep ve arz dengesindeki ani bozulmaların ürün tedariğini de zorlaştırdığını kaydederek şöyle konuştu;,

''Alkol fiyatlarında son bir ayda yüzde 120'ye varan fiyat artışları yaşanıyor. Şeker fabrikalarımızda sürece dahil olarak kolonya kullanımına uygun alkol üretimine hız verdiler ve kapasitelerini hızla artırıyorlar. Ambalaj firmaları üretim kapasitelerini artırdılar. Nisan ayı ile birlikte oluşan bu darboğazın geçileceğini değerlendiriyoruz.''

TİCARİ DEĞİL SAĞLIK OLARAK GÖRÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesinde piyasaların geldiği son durumdan , tedarikte oluşan zorlukların aşılması noktasında alınabilecek önlemlere ilişkin güzel bir bilgilendirme görüşmesi yaptıklarını belirten Eyüp Sabri Tuncer'in 3'üncü kuşak temsilcisi Engin Tuncer, ülke olarak verilen bu sağlık mücadelesine destek vermeyi bir görev olarak gördüklerini ve bu konuya ticari olarak değil halk sağlığının korunması olarak baktıklarını söyledi.

"TÜRK HALKI KESİNLİKLE KOLONYASIZ KALMAZ"

Bakanlığın kolonya alımında bulunacağı, Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja'da, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan tesislerde, kozmetik üretimi durdurulup, sadece kolonya üretimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da açıkladığı gibi devletimiz 65 üzerindeki kişilere ücretsiz kolonya dağıtacak. Biz de bakanlığımızla görüştük, firma olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bunun ertesinde firma olarak aslında kozmetik de üreten bir firmayız ama şu andan itibaren bu olaydan sonra kozmetik üretimimizi tamamen durdurduk ve tüm üretimimizi kolonyaya verdik. Şu anda 2 vardiya halinde tamamen kolonya çalışıyoruz. O nedenle Türk halkı bundan sonra kesinlikle kolonyasız kalmaz. Biz, firmalar olarak halkımızın ihtiyacını karşılarız" diye konuştu.

"HAMMADDE SIKINTISI OLMAYACAK"

Susesi, kolonya üretiminde ham madde sıkıntısının devletin girişimiyle yaşanmayacağını belirterek, "Şu anda hammadde sıkıntısı olmayacağı için 83 milyona yeter. Sebebi şu; devletimiz sağ olsun daha önce kolonyanın hammaddesini başka firmalara da veriyordu, o firmalardan farklı firmalara yönlendirdi ve bizim önümüzü açtı. Artık hammaddemizin bundan sonra kesinlikle sorun olmayacağını söyledikten sonra biz de durmadan 2, gerekiyorsa 3 vardiya yaparak kolonya üretimimizi hızlandırdık" dedi.

"EVDEN İNTERNET ÜZERİNDEN ALINABİLİR"

Şendoğan Susesi, koronavirüs salgını ile halkın uzmanların da uyarısıyla kolonya tüketimini ciddi oranda artırdığına dikkat çekti. Koronavirüs nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulduğunu belirten Susesi, kolonya ihtiyacının firmalar tarafından internet üzerinden yapılan satışlarla karşılandığını söyledi. Halkın internetten ürün almayı artırdığını anlatan Susesi, "Asıl önemli olan bir konuya değinmek istiyorum. Bu olaydan sonra halkımız dışarı çıkmıyor, sadece marketlerden alışveriş yapıp evlerine gidiyorlar. Çoğu AVM'ler boş. Bizim internet sitemiz var, 24 saat hizmet vermektedir. Kolonyasını oradan alıp tamamen evine kadar teslim ediyoruz. İçiniz rahat olsun. O konuda 24 saat hizmet veren internet sitemiz hazır ve kolonya alabilirler" diye konuştu.