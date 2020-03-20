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Son dakika: Türkiye'de corona virüs hastalarının tutulduğu odalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS HASTALARININ TUTULDUĞU ODALAR

İlk olarak 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs tedavisi gören hastaların tutulduğu ‘izolasyon odaları’nın fotoğrafları ortaya çıktı.

Koronavirüs mücadelesinde ön cephede 'referans hastane' olarak adlandırılan hastaneler var.

Hürriyet'in haberine göre; 'nin dört bir tarafında özel olarak donatılan bu hastanelerin en önemli bölümü ise izolasyon odaları...

Bu odalarda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastalar kalıyor. Hürriyet'in ulaştığı fotoğraflardaki odaların en temel özelliği 'negatif basınçlı' olması.

'Negatif basınçlı' izolasyon odalarına kurulan sistemle, odanın havasının hastane içinde resirküle (tekrar dolaşması) olması engellenerek, hava hastane dışına veriliyor. Odalara sadece görevli tıbbi personel girebiliyor.

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