20 Mart 2020, Cuma
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TBMM'de kabul edilen iki kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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İKİ KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

'de uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin iki kanun kabul edildi. Anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kabul edilen iki kanun, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

'de uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kabul edilen iki kanun, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 5 Kasım 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ile Türkiye Cumhuriyeti adına 29 Kasım 2016 tarihinde Budapeşte'de imzalanan "Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin beyanla birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

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