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Son dakika: Elazığ'da 12 saatte 55 deprem meydana geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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ELAZIĞ'DA 12 SAATTE 55 DEPREM

Son dakika haberine göre; ’da dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki kentte kısa süreli panik oluştururken, 12 saatte 55 deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), dün saat 20.53'de merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir meydana geldiğini açıklamıştı. 5.0'lık depremin ardından peş peşe artçı depremler meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre son 12 saat içinde biri 5.0, 4'ü 3.1 ile 3.7 arasında değişen, diğerleri 1.1 ile 2.5 arasında olan toplam 55 deprem meydana geldi.

24 Ocak'ta 6.8'lik deprem meydana gelen Elazığ'da 37, 'da ise 4 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce yapı ağır hasar görmüştü.

Son dakika: Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Deprem anı böyle görüntülendi... | 19 Mart Elazığ depremi SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! DEPREM ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ... | 19 MART ELAZIĞ DEPREMİ

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