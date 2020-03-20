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Son dakika: 2. Yargı Paketi ile ilgili önemli gelişme! AK Parti duyurdu: İnfaz düzenlemesinde son aşamaya geldik

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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2. YARGI PAKETİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME!

Son dakika haberine göre Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. 'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. İnfaz düzenlemesiyle ilgili de konuşan Muş, son aşamaya geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 300 bin mahkumun bulunduğu cezaevlerinde Corona virüsü salgını riskine karşı uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesi çalışmaları hız kazandı. Konuyla ilgili Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu.

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Muş, şöyle konuştu:

"Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.

İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız.

Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız."

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