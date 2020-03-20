Son dakika: Tokat Niksar'da korkutan deprem! 20 Mart Kandilli son depremler
Son dakika... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte Kandilli'den alınan verilere göre, 20 Mart son depremler listesi...
Tokat'ta deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Güdüklü mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5.0 kilometre altında saat 12.46'da gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Kısa süreki paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.20 12:46:39 40.5462 36.8660 5.0 -.- 3.5 3.4 GUDUKLU-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2020.03.20 11:50:21 38.3663 39.0803 5.4 -.- 1.8 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 10:39:31 38.3678 39.1317 4.8 -.- 1.3 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 10:18:16 38.6415 43.1933 5.0 -.- 3.1 3.1 ARISU-(VAN) İlksel
2020.03.20 10:09:01 38.4355 26.7753 6.9 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.20 10:05:44 40.6058 29.0177 4.0 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.03.20 09:54:50 39.5160 28.3228 2.7 -.- 2.2 -.- DAVUTLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.03.20 09:02:15 38.3830 39.1545 9.6 -.- 2.5 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 08:29:08 38.3508 39.1228 3.7 -.- 1.1 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 08:13:33 36.9692 27.3578 15.6 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.20 08:07:47 38.3918 39.2140 4.9 -.- 2.1 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 08:05:35 37.5450 36.0128 7.1 -.- 1.6 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.03.20 07:50:06 38.3313 39.1842 5.4 -.- 2.1 -.- UYURUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 07:33:03 38.3108 39.1578 6.4 -.- 1.3 -.- DIKMEN-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 07:06:10 38.3718 39.1718 4.4 -.- 2.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 07:05:17 38.4053 39.2307 3.3 -.- 1.4 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 07:04:33 38.3710 39.1687 1.2 -.- 1.7 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 06:53:32 38.4475 39.3020 11.1 -.- 0.8 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 06:52:58 36.9917 27.3777 17.9 -.- 1.7 -.- YALI-BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.03.20 06:15:04 38.4253 39.2553 2.5 -.- 0.9 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 06:01:35 37.2658 28.5587 8.5 -.- 1.8 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) İlksel
2020.03.20 05:54:34 39.0308 27.8565 3.9 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.20 05:52:31 38.4605 39.2327 5.9 -.- 2.1 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 05:48:31 38.4515 39.3237 11.0 -.- 1.1 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 05:43:36 40.0712 24.8132 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.03.20 05:33:19 38.3817 39.1073 5.4 -.- 2.2 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 05:15:33 39.0985 27.8233 2.1 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.20 04:57:35 36.9792 27.3967 8.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.20 04:42:29 38.4267 39.2603 5.3 -.- 1.5 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 04:19:10 38.3715 39.1083 5.0 -.- 0.5 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 04:17:46 38.3713 39.1050 5.3 -.- 1.0 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 04:02:24 38.3750 39.1332 5.2 -.- 1.4 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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