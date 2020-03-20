Koronaya karşı sıkı tedbirler! Aile hekimleri yurt dışından gelenleri tek tek arıyorlar

Türkiye’de korona tehdidine karşı alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ediyor. Bu kapsamda, aile hekimleri yurt dışından gelenleri tek tek arayarak, "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ateşiniz, öksürüğünüz var mı?" diye sormaya başladı.

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelenlerin aile hekimlerince kontrolüne karar verdi. Uygulama başladı ve aile hekimleri yurt dışından gelen tüm vatandaşları telefonla arayarak, "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?, Ateşiniz, öksürüğünüz var mı? Evde kaç kişisiniz" gibi sorular yöneltiyor.

TAVSİYELERDE BULUNUYORLAR

Aile hekimleri yurt dışından yeni dönerek kendisini izole edenlere "Diğer aile fertleri ile fazla temas etmeyin, etmek mecburiyetinde kalırsanız maske kullanın, havlu, bardak gibi eşyaları ortak kullanmayın" uyarısında bulunuyor.

"SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİN"

Ateşi olan kişilerin ise maske takarak derhal sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyor.