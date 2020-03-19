'Kara Harp Okulu'nda Atatürk'e saygısızlık' iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan fotoğraflı yanıt
Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na katıldığı gün okulda geleneksel olarak yapılan törene bu yıl ‘ayağa kalkmama’ iddiası damga vurdu. Atatürk’ün numarası okunduğunda öğrenciler hep bir ağızdan ‘İçimizde’ diye bağırıyor, öğretmenleri ve misafirler ise oturarak onları izliyordu. Aynı gelenek bu yıl ‘Atatürk’e hakaret’ diye lanse edildi. MSB konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Art niyetli bu söylemi şiddet ve nefretle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girdiği 13 Mart, her yıl okulda törenle kutlanıyor. Yoklama yapılırken, Atatürk'ün öğrenci numarası olan 1283'e gelindiğinde öğrenciler topluca ayağa kalkarak 'İçimizde' diye yoklama veriyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlanan okulun geleneği bu yıl da devam etti. Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 121'inci yıldönümü nedeniyle 13 Mart'ta, virüs salgını önlemleri de düşünülerek sınırlı katılımla tören düzenlendi. Atatürk'ün öğrencilik numarası olan 1283 okunduğunda, Harbiyeliler her yıl olduğu gibi ayağa kalkarak bir ağızdan "İçimizde" diye seslendi. Bazı internet haber siteleri, virüs önlemleri nedeniyle öğrenciler ve görevlilerin mesafeli oturduğu törenden dört gün sonra, iki sivil ve iki askerin ayağa kalkmamasını "Atatürk'e saygısızlık" olarak yayınladı.
ÖZGÜR ÖZEL YALANA ORTAK OLDU
Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, basın toplantısında bir askerin bacağının göründüğü fotoğrafı göstererek tepki gösterdi. Özel, "Arka sıralarda videoda iki sivil, iki asker kadın personelin olduğu görülüyor. MSB'nin Youtube kanalında bakıldığında iki kadının ve en ön sırada bir erkeğin oturarak ayaklarının olduğu görülüyor. Bu üç askeri personel hakkında bir soruşturma başlatıldı mı? Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız eden Hulusi Akar'ın bu son durumla ilgili bir açıklaması var mıdır?" diye sordu.
MSB'DEN FOTOĞRAFLI YANIT: ÖĞRETMEN PERSONEL ZATEN OTURMALI
Görüntü ve yorumların sosyal medyada yayılması üzerine Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Uygulamanın önceki törenlerle aynı şekilde yapıldığını bildiren Bakanlık, "Salondaki davetli ve görevliler doğal olarak bu sene de geleneksel yoklama sırasında ayağa kalkmamıştır" açıklamasını yaparken geçmiş yılların fotoğraflarını kanıt gösterdi. Oturanların, "zaten oturmak zorunda olan" albay ve teğmen rütbesindeki öğretmenler olduğunu vurgulayan MSB, "İzandan yoksun, art niyetli, tarih ve kültür birikiminden uzak yorum ve yazılar bir kısım medya organında yer bulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fedakâr mensuplarının moral ve motivasyonunu bozmayı, milletimizin bağrından çıkan ordumuz mensuplarının arasına nifak tohumları ekmeyi amaçlayan bu tür söylemleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz" dedi.
MSB'nin paylaştığı fotoğraflar şöyle;
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