İdlib'den acı haber! Uzman Onbaşı Ramazan Nayir şehit oldu

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlib bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun" denildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit oldu.

ACI HABER EVİNE ULAŞTI

Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Sivaslı Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın şehadet haberi evine ulaştı.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Sivas Valisi Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Nayir'ın Sivas'ın Merkez ilçeye bağlı Alibaba Mahallesinde ikamet eden annesi Fadime ve babası Hüseyin Nayir'a şehadet haberini verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Beş kardeşin en küçüğü olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın bekar olduğu, iki kardeşinin ise geçmişte vefat ettikleri öğrenildi.



