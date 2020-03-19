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İdlib'den acı haber! Uzman Onbaşı Ramazan Nayir şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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İDLİB'DE ALÇAK SALDIRI! ACI HABER GELDİ

Valiliği'nden yapılan açıklamada, "’nin bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun" denildi.

'nin bölgesinde görev yapan Piyade (25) şehit oldu.

ACI HABER EVİNE ULAŞTI

Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Sivaslı Nayir'ın şehadet haberi evine ulaştı.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Valisi Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Nayir'ın Sivas'ın Merkez ilçeye bağlı ikamet eden annesi Fadime ve babası Hüseyin Nayir'a şehadet haberini verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Beş kardeşin en küçüğü olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın bekar olduğu, iki kardeşinin ise geçmişte vefat ettikleri öğrenildi.

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