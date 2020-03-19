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Adana'da koronavirüsle ilgili "tahlil sonucunuz pozitif çıktı" mesajları atan memur tutuklandı

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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KORONAVİRÜSLE İLGİLİ TAHLİL SONUCUNUZ POZİTİF ÇIKTI MESAJLARI ATAN MEMUR TUTUKLANDI

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız mesaj gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan görevli memur tutuklandı.

Çukurova Kaymakamlığınca, önceki gün koronavirüsle ilgili "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere asılsız mesaj gönderdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve açığa alınan memur A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.


A.T, emniyetteki işlemin ardından Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Valilikten konuyla ilgili 17 Mart'ta yapılan açıklamada, "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesinde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. bey ile görüşmeniz gerekmektedir." şeklinde mesaj gönderildiği belirtilmişti.

Mesajı gönderdiği belirlenen görevli memur A.T'nin açığa alındığı bildirilmişti.

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