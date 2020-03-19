İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüse karşı hızlı ve dinamik bir şekilde önlemlerin alınmaya devam ettiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "İnşallah bugün de atmış olduğumuz adımlar virüs etkisinin asgari düzeyde kalmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye koronavirüsle mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GEREKLİLİK ESASINA UYGUN ÖNLEMLER..."

İletişim Başkanı Altun, yeni önlemleri hızlı, gereklilik esasına uygun ve dinamik bir şekilde alınmaya devam ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Koronavirüs'le mücadelede yeni önlemleri hızlı, gereklilik esasına uygun ve dinamik bir şekilde almaya devam ediyoruz. İnşallah bugün de atmış olduğumuz adımlar virüs etkisinin asgari düzeyde kalmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.