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Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜSLE MÜCADELE MESAJI

Başkan , Twitter hesabından koronavirüsle mücadele mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, ''Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan paylaşımında "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.

Erdoğan, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisine ayrıca Çankaya Köşkü'nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.

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