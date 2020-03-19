19 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Dünya basını Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinden övgüyle bahsetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020
ABONE OL
EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİNE DÜNYA BASINI ÖVGÜ YAĞDIRDI!

Avrupa ve dünya basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya'daki kritik toplantının ardından açıkladığı 100 milyar liralık Ekonomik paketinden övgüyle bahsetti. Reuters, ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdüğüne dikkat çekerken 'nın planlanandan önce faizleri 100 puan düşünerek koronavirüsle mücadelede önemli bir hamle yaptığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" sonrası Başkan Erdoğan 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı.

Salgının etkilerinin azaltılması kapsamında bir dizi tedbirlerin alındığını bildiren Başkan Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz." açıklamasını yaptı.

AVRUPA VE DÜNYA BASININDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
'nin 2017 ve 2018'de yaşadığı dolar kuru saldırılarının ardından geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 6'lık bir büyüme gerçekleştirdiğini yazan aralarında Reuters ve 'ın da bulunduğu yabancı medya kuruluşları Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı ekonomik önlemlerden övgüyle söz etti.

Reuters haber ajansının 'Başkan Erdoğan koronavirüse karşı ekonomiyi canlandırmak için harekete geçiyor' başlıklı haberinde, Türkiye 'nın planlanandan daha erken bir toplantı ile koronavirüsün etkilerine anında müdahale ettiğinin altı çizilerek piyasayı desteklemek için adımlar attığı bildirildi.

MERKEZ BANKASI ERKEN MÜDAHALE ETMİŞTİ
Merkez Bankası 19 Mart 2020'de yapılması planlanan PPK toplantısını, koronavirüsün ekonomik ve finansal etkileri nedeniyle Salı gününe almıştı. Toplantının ardından açıklama yapan Merkez Bankası faizlerin 100 baz puan düşürüldüğünü açıklamıştı.

DÜNYANIN EN FAZLA BÜYÜYEN EKONOMİSİ OLDU
Türkiye, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 ile 5 olan beklentinin üstünde büyüdü. 7 çeyreğin en hızlı yükselişini yakalayan ülkemiz, dünyanın en fazla büyüyen ikinci ekonomisi oldu.

Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi! En düşük emekli maaşı... BAŞKAN ERDOĞAN EMEKLİYE MÜJDEYİ VERDİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI...
Başkan Erdoğan gönül selamına dikkat çekti koronavirüsten en iyi korunma yöntemini açıkladı |Video BAŞKAN ERDOĞAN GÖNÜL SELAMINA DİKKAT ÇEKTİ KORONAVİRÜSTEN EN İYİ KORUNMA YÖNTEMİNİ AÇIKLADI |VİDEO
Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede devreye alınan tedbirleri açıkladı BAŞKAN ERDOĞAN KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE DEVREYE ALINAN TEDBİRLERİ AÇIKLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA