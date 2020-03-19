Dünya basını Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinden övgüyle bahsetti
Avrupa ve dünya basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya'daki kritik toplantının ardından açıkladığı 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinden övgüyle bahsetti. Reuters, Türkiye ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdüğüne dikkat çekerken Merkez Bankası'nın planlanandan önce faizleri 100 puan düşünerek koronavirüsle mücadelede önemli bir hamle yaptığını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" sonrası Başkan Erdoğan 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı.
Salgının etkilerinin azaltılması kapsamında bir dizi tedbirlerin alındığını bildiren Başkan Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz." açıklamasını yaptı.
AVRUPA VE DÜNYA BASININDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Türkiye'nin 2017 ve 2018'de yaşadığı dolar kuru saldırılarının ardından geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 6'lık bir büyüme gerçekleştirdiğini yazan aralarında Reuters ve New York Times'ın da bulunduğu yabancı medya kuruluşları Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı ekonomik önlemlerden övgüyle söz etti.
Reuters haber ajansının 'Başkan Erdoğan koronavirüse karşı ekonomiyi canlandırmak için harekete geçiyor' başlıklı haberinde, Türkiye Merkez Bankası'nın planlanandan daha erken bir toplantı ile koronavirüsün etkilerine anında müdahale ettiğinin altı çizilerek piyasayı desteklemek için adımlar attığı bildirildi.
MERKEZ BANKASI ERKEN MÜDAHALE ETMİŞTİ
Merkez Bankası 19 Mart 2020'de yapılması planlanan PPK toplantısını, koronavirüsün ekonomik ve finansal etkileri nedeniyle Salı gününe almıştı. Toplantının ardından açıklama yapan Merkez Bankası faizlerin 100 baz puan düşürüldüğünü açıklamıştı.
DÜNYANIN EN FAZLA BÜYÜYEN EKONOMİSİ OLDU
Türkiye, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 ile 5 olan beklentinin üstünde büyüdü. 7 çeyreğin en hızlı yükselişini yakalayan ülkemiz, dünyanın en fazla büyüyen ikinci ekonomisi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 'Vaka sayısı bini geçti' iddiaları hakkında açıklama
- Van'da korkutan deprem!
- Turkuvaz Medya'dan sağlık çalışanlarına destek
- Erdoğan virüsten en iyi korunma yöntemini açıkladı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı
- MEB velilere yönelik tanıtım videosu hazırladı
- Başkan Erdoğan'dan 18 Mart paylaşımı
- ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115'e çıktı
- Altun'dan vatandaşları rahatlatan açıklama
- Başkan Erdoğan'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?
- TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama
- 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsü kaç vaka var?
- MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?