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Son dakika: Corona virüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? Favipiravir ilacı nedir, ne işe yarar? Corona virüse karşı etkili mi?

Son dakika haberi... Ülkemizin ve dünyanın gündeminde bulunan corona virüsüne karşı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsünün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 190 bini geçti, 7 binden fazla kişinin hayatını kaybetti. Corona virüsü salgınını önlemek için uluslararası sefereberlik sürüyor. Çin'den corona virüsüne ilişkin güzel haber geldi. Favipiravir adlı ilacın corona virüsü enfeksiyonunda etkin olduğu açıklandı. Peki, corona virüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? Favipiravir ilacı corona virüsüne karşı etkili mi?

Giriş Tarihi: 18.03.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 11:53
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Son dakika: Corona virüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? Favipiravir ilacı nedir, ne işe yarar? Corona virüse karşı etkili mi?

Son dakika... Corona virüsü ilacı bulundu mu? Favipiravir ilacı nedir, ne işe yarar? Corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini geçti. Türkiye'de salgını önlemek için önlemler kademeli olarak artırıldı. Dünyanın dört bir yanında corona virüsüne karşı ilaç bulmak için çalışmalar sürüyor. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Biyoteknoloji Ulusal Merkezi Direktörü Zhang Xinmin yaptığı açıklamada, favipiravir adlı ilacın corona virüsü enfeksiyonunda etkin olduğunu söyledi. Peki, corona virüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? Favipiravir ilacı nedir, ne işe yarar? Corona virüse karşı etkili mi? İşte cevaplar...

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Son dakika: Corona virüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? Favipiravir ilacı nedir, ne işe yarar? Corona virüse karşı etkili mi?

CORONA VİRÜSÜ İLACI BULUNDU MU?

Corona virüsüne karşı ilaç ve aşı henüz bulunmadı. Ancak dünyanın dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip corona virüsüne (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.

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Son dakika: Corona virüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? Favipiravir ilacı nedir, ne işe yarar? Corona virüse karşı etkili mi?

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.

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Son dakika: Corona virüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? Favipiravir ilacı nedir, ne işe yarar? Corona virüse karşı etkili mi?

Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.

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Son dakika: Corona virüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? Favipiravir ilacı nedir, ne işe yarar? Corona virüse karşı etkili mi?

İYİLEŞME SÜRESİNİ 4 GÜNE İNDİRDİ

Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.