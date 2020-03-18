Son dakika: Corona virüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? Favipiravir ilacı nedir, ne işe yarar? Corona virüse karşı etkili mi?
Son dakika haberi... Ülkemizin ve dünyanın gündeminde bulunan corona virüsüne karşı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsünün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 190 bini geçti, 7 binden fazla kişinin hayatını kaybetti. Corona virüsü salgınını önlemek için uluslararası sefereberlik sürüyor. Çin'den corona virüsüne ilişkin güzel haber geldi. Favipiravir adlı ilacın corona virüsü enfeksiyonunda etkin olduğu açıklandı. Peki, corona virüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? Favipiravir ilacı corona virüsüne karşı etkili mi?
Giriş Tarihi: 18.03.2020 11:41Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 11:53