Son dakika: Corona virüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? Favipiravir ilacı nedir, ne işe yarar? Corona virüse karşı etkili mi?

Son dakika... Corona virüsü ilacı bulundu mu? Favipiravir ilacı nedir, ne işe yarar? Corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini geçti. Türkiye'de salgını önlemek için önlemler kademeli olarak artırıldı. Dünyanın dört bir yanında corona virüsüne karşı ilaç bulmak için çalışmalar sürüyor. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Biyoteknoloji Ulusal Merkezi Direktörü Zhang Xinmin yaptığı açıklamada, favipiravir adlı ilacın corona virüsü enfeksiyonunda etkin olduğunu söyledi. Peki, corona virüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? Favipiravir ilacı nedir, ne işe yarar? Corona virüse karşı etkili mi? İşte cevaplar...