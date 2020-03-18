İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1135'e çıktı

Gelen son dakika haberine göre; İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükseldi. İspanya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 558'e çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükselirken, İspanya'da da koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 558'e yükseldi.

GÜNEY AFRİKA'DA VAKA SAYISI 116'YA YÜKSELDİ

Sahra Altı Afrika'da en fazla yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğü Güney Afrika'da virüs tespit edilenlerin sayısı 116'ya çıktı. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, dünden bu yana 31 yeni vakanın görüldüğünü ve bu kişilerin çoğunluğunun Avrupa ülkelerini ziyaret edenlerden oluştuğunu duyurdu.

SALGININ MERKEZİ WUHAN'DA 2 GÜN ÜST ÜSTE BİRER VAKA

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü konumundaki Çin'in Wuhan kentinde salgınının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste yalnızca birer vakanın tespit edildiği bildirildi. Çin Sağlık Bakanlığı,Wuhan'da dün ve bugün birer yeni Covid-19 vakasının kayıt altına alındığını, bugün ülke genelinde yeni vaka sayısının 13 olduğunu duyurdu.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 427'YE YÜKSELDİ

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 427'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 90 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.