Çin'den sevindiren koronavirüs haberi! Son 24 saatte...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde son 24 saatte yalnızca 1 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Öte yandan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 180 bini geçti. Kovid-19 nedeniyle toplam 7 bin 174 kişi öldü, 77 bin 776 kişi ise iyileşti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1'i Vuhan kentinde olmak üzere 21 yeni vaka tespit edildiği, 45 kişinin ise koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındığı belirtildi.
Açıklamada 12'si Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1'i Şaanşi eyaletinde olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Bu rakamlarda ülkede toplam vaka sayısının 80 bin 881'e, can kaybı sayısının ise 3 bin 226'ya çıktığı vurgulanan açıklamada, 68 bin 679 hastanın ise taburcu edildiği kaydedildi.
Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde yeni vaka sayısının bire kadar düşmesi, salgının kontrol altına alınması çabalarının büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor.
Yeni tip koronavirüs ilk kez 2019 Aralık'ta, Vuhan'da Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülmüştü.
DÜNYADAKİ VAKA SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ
Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, Çin dışında 83 binden fazla vaka tespit edildiğini ve Çin dışındaki vaka sayısının Çin'deki vaka sayısını aştığını doğrulamıştı.
Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.
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