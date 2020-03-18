18 Mart 2020, Çarşamba
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Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı: 5 ölü

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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ALÇAK SALDIRI! SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Suriye'nin ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü /, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden kurtuluşunun ikinci yılını kutlayan ilçe merkezine düzenlediği saldırıda 5 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

/'lı teröristler, ile arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken ilçesinden, ilçe merkezindeki sivilleri hedef aldı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Çok namlulu roketatarlarla düzenlenen saldırılarda 5 sivil öldü, 7 sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Afrin ilçe merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Suriye Milli () tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart 2018'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

SİVİL YERLEŞİMLERİ HEDEF ALIYORLAR

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, Afrin ve Azez'de 'nun (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

ÇOK NAMLULU ROKETATARLARLA

Teröristler, son olarak 29 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezini çok namlulu roketatarlarla hedef almış ve 4 sivili yaralamıştı. Saldırıların Afrin ilçe merkezinin terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmasının ikinci yıl dönümünde yapılması dikkat çekti.

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