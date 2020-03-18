İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1135'e çıktı

Gelen son dakika haberine göre; İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükseldi. İspanya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 558'e çıktı.