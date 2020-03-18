18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
18.03.2020

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1135'e çıktı

Gelen son dakika haberine göre; İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükseldi. İspanya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 558'e çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Az önce duyuruldu! İran'da bilanço ağırlaşıyor
Az önce duyuruldu! İran'da bilanço ağırlaşıyor
Maskelerle ilgili flaş karar!
Maskelerle ilgili flaş karar!
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs ilgili ilk açıklama
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs ilgili ilk açıklama
Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz?
Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz?
Erdoğan kritik toplantı için Ankaraya gitti
Erdoğan kritik toplantı için Ankaraya gitti
Başkan Erdoğan açıklama yapacak
Başkan Erdoğan açıklama yapacak
CİMER'e virüs başvurusu 15 bini aştı |Video
CİMER'e virüs başvurusu 15 bini aştı |Video
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü bu ağıdı seslendirdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü bu ağıdı seslendirdi
Bill Gates koronavirüsü 5 yıl önceden bildi mi?
Bill Gates koronavirüsü 5 yıl önceden bildi mi?
Koronavirüsü yendik sevinci
"Koronavirüsü yendik" sevinci
Koronavirüsün iyileşme süresini 4 güne indirdi
Koronavirüsün iyileşme süresini 4 güne indirdi
Türkiye koronavirüsle mücadelede en kritik dönemde
Türkiye koronavirüsle mücadelede en kritik dönemde
Daha Fazla Video Göster