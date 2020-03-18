ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115'e çıktı
ABD'de bir günde koronavirüs testi pozitif çıkan sayısı bin civarında artarak, toplam rakamın 7 bin 300'e ulaşmasına neden oldu. Son gelen verilere göre ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 115'e çıktı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 7 bin 323'e, ölü sayısının ise 115'e yükseldiği bildirildi.
Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı rakamlara göre, Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.
TEST KİTİ DAĞITILDI VAKA SAYISI ARTTI
Çarşamba günü yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 115'e, vaka sayısı ise 7 bin 323'ye yükseldi. Dün 6 bin 300 düzeyinde olan vaka sayısının son 24 saatte bin civarında artarak, 7 bin 300'e ulaşması ise dikkat çekti.
Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 16, Kaliforniya'da ise 13 ölüm haberi rapor edildi.
Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla beraber vaka sayısının her geçen gün artması dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MEB velilere yönelik tanıtım videosu hazırladı
- İtalya'da yaşayan Türk öğrenci uyardı!
- İşte virüsle mücadelede devreye alınan tedbirler
- Turkuvaz Medya'dan sağlık çalışanlarına destek
- Yunanistan insanlık suçuna devam ediyor!
- Erdoğan virüsten en iyi korunma yöntemini açıkladı
- Altun'dan vatandaşları rahatlatan açıklama
- Başkan Erdoğan, Peygamber Efendimizin sözüyle uyardı
- Başkan Erdoğan'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama
- Başkan Erdoğan'dan 18 Mart paylaşımı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?
- TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama
- 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsü kaç vaka var?
- MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?