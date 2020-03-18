18 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTEN 1 KİŞİNİN DAHA HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

Detaylar gelecek...

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