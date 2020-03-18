Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."Detaylar gelecek...
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