17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
ABONE OL
BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Koronavirüs tedbirleri kapsamında basın toplantısı düzenleyen , kendisine sitem eden bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu. 'nın gazeteciye verdiği yanıt takdir topladı. Sosyal medyada özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde büyük gayret gösteren Sağlık Bakanı Koca'ya destek mesajları yağdı.

, koronavirüs ile mücadele kapsamında basın toplantısı düzenledi. Vatandaşları almaları gerek tedbirler konusunda uyaran , toplantı sonrasında bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.

Sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU! BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN CEVAP

'KUSURA BAKMA KIZIM'
Bakan Koca'ya kendilerine mikrofon dağıtılmadığı için sitemde bulunan gazeteci, sert bir üslupla "Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer gazetecilere böyle atlamak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.



Koca ise gülümseyerek 'Kusura bakma kızım' dedi.

Sağlık Bakanı'nın muhabire verdiği cevap sosyal medyada da çok sayıda kişinin dikkatini çekti. İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları:









kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Nank&#246;rlere: Nankörlere:

Radyasyonlu çay içen merhum Özal, çayın içindeki Cesium'un yarı ömrünün binlerce sene olduğunu, tek bir hasadı feda etmekle bitmeyeceğini biliyor, Karadeniz'i infazdan kurtarıyordu. Hala mı anlamadınız?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.03.2020 12:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA