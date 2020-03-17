Sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Koronavirüs tedbirleri kapsamında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine sitem eden bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği yanıt takdir topladı. Sosyal medyada özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde büyük gayret gösteren Sağlık Bakanı Koca'ya destek mesajları yağdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında basın toplantısı düzenledi. Vatandaşları almaları gerek tedbirler konusunda uyaran Bakan Koca, toplantı sonrasında bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.
'KUSURA BAKMA KIZIM'
Bakan Koca'ya kendilerine mikrofon dağıtılmadığı için sitemde bulunan gazeteci, sert bir üslupla "Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer gazetecilere böyle atlamak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.
Koca ise gülümseyerek 'Kusura bakma kızım' dedi.
Sağlık Bakanı'nın muhabire verdiği cevap sosyal medyada da çok sayıda kişinin dikkatini çekti. İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları:
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Radyasyonlu çay içen merhum Özal, çayın içindeki Cesium'un yarı ömrünün binlerce sene olduğunu, tek bir hasadı feda etmekle bitmeyeceğini biliyor, Karadeniz'i infazdan kurtarıyordu. Hala mı anlamadınız?cevapla 17.03.2020 12:41
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