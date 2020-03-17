Azerbaycan’da koronavirüsü vakaları 28’e yükseldi

Azerbaycan'da 3 kişide daha koronavirüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 28’e yükseldi. Virüs taşıdığı tespit edilen 3 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 3 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada 3 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 3 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 3 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 28'e yükseldi. Yetkililer vatandaşları koronavirüsü tehlikesi nedeniyle tedbirli olmaya çağırdı.



AZERBAYCAN'DA 18 MART TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Türkiye Bakü Büyükelçiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümü sebebiyle 18 Mart 2020 tarihinde Bakü'deki Türk ve Azerbaycan Şehitliğinde düzenlenmesi planlanan tören koronavirüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde iptal edildi.