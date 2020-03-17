Son dakika: İçişleri Bakanlığı: PKK'lı terörist "Tolhildan Azat" kod adlı Ramazan Güçer teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63’e yükselmiştir." denildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam etiğini bildirdi.

Bakanlık son açıklamasında, "Bu kapsamda Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63'e yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.