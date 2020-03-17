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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs sebebiyle bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Detaylar geliyor...

Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu gerçek, virüsün farklı yaş grupları üzerinde bıraktığı etkiler.

Bu hastalıkta ölüm oranı sıtmanın çok altındadır.

Direnci düşük, kronik hastalığı olan vücut savunma sistemi düşük yaşlılarımız çok dikkatli olmalı.

Koronavirüs sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti. Hasta 89 yaşında. Hepimiz bu ölümü metanetle karşılamalıyız.

Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç çıkan kişi sayısı 51, toplam 98 kişiye koronavirüs tanısı konulmuştur.

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