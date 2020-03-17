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Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi... verilerine göre, 'nın ilçesi açıklarında saat 21:14'te 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Muğla'nın haricinde çevre illerde de hissedildi.

'dan alınan bilgiye göre, açıklarında saat 21.14'te yerin 11 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Saat 21.18'de de aynı bölgede 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin Bodrum geneli ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

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