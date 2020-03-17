Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 21:14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın haricinde çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Bodrum açıklarında saat 21.14'te yerin 11 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.18'de de aynı bölgede 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin Bodrum geneli ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.