Son dakika: 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamaların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini belirtti.
Atamayla 316 şehit yakını, gazi ve yakınına 49 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini bildiren Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Atamaların 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünden bir gün önce gerçekleştirilmesi, durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Muğla'da korkutan deprem
- Başkan Erdoğan'dan "Çanakkale Zaferi" mesajı
- ABD'den çarpıcı İdlib açıklaması!
- İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son rakam ürküttü
- Başkan Erdoğan'dan Dörtlü Zirve sonrasında açıklama
- Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak
- Video konferansla tarihi zirve! 5 başlık masada
- Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik
- İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a geldi
- HDP'li vekil karantinaya uymadı! Yurt dışından yeni gelmesine rağmen Meclise geldi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?
- Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları yayımlandı! 2020 TOKİ Tuzla isim isim kura sonuçları sorgula
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?
- Son dakika: Ankara'da korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte açılış kapanış saatleri
- Son dakika: Düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı?
- Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları
- Son dakika: Elazığ Maden'de korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler
- Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? (VİDEO)
- Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?
- Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?