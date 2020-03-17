ABD'den çarpıcı İdlib açıklaması! İdlib'deki saldırıda...
İdlib konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını belirten ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'deki kalleş saldırı için "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, İdlib'deki Esed rejimi bombardımanları için "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz." dedi.
Pompeo, Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.
Burada Rusya ve İran'ın destek verdiği Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle 1 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Pompeo, Suriye'de siyasi çözüm çağrısını yineledi.
Pompeo, İdlib'deki sivil altyapıların da Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarına kurban gittiğine işaret ederek, "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'ye ek destek vermeyi düşünmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.
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