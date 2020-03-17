HDP'li vekil karantinaya uymadı! Yurt dışından yeni gelmesine rağmen Meclise geldi

Koronavirüs ile mücadelede son derece hassas bir süreç yürütülürken Türkiye'de ne yazık ki aynı hassasiyeti paylaşmayanlar da var. Üstelik bu isimler arasında bir de milletvekili bulunuyor. Yurt dışından dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, 14 günlük karantina süresine uymadı ve meclis çalışmalarına katıldı. AK Parti, skandala tepki gösterince Beştaş kendisini kişisel verilerle savunmaya kalktı.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde başarıyla yürütülen koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanması istenen 14 günlük karantina süreci HDP'nin Grup Başkanvekil Meral Danış Beştaş tarafından delindi.

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PANDEMİNİN MERKEZİ OLAN ALMANYA'DAN GELDİ

Koronavirüs salgını kapsamında tutuklular tahliye edilmeli diyen HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, bir hafta önce pandeminin merkezi Almanya'da toplantılara, akabinde ise meclis çalışmalarına katıldı.