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HDP'li vekil karantinaya uymadı! Yurt dışından yeni gelmesine rağmen Meclise geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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HDP'Lİ VEKİL KARANTİNAYA UYMADI! YURT DIŞINDAN YENİ GELMESİNE RAĞMEN MECLİSE GELDİ

Koronavirüs ile mücadelede son derece hassas bir süreç yürütülürken 'de ne yazık ki aynı hassasiyeti paylaşmayanlar da var.  Üstelik bu isimler arasında bir de milletvekili bulunuyor.  dışından dönen 'li Meral Danış , 14 günlük karantina süresine uymadı ve meclis çalışmalarına katıldı. AK Parti, skandala tepki gösterince Beştaş kendisini kişisel verilerle savunmaya kalktı.

'de Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde başarıyla yürütülen koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanması istenen 14 günlük karantina süreci 'nin Grup Başkanvekil Meral Danış tarafından delindi.

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PANDEMİNİN MERKEZİ OLAN ALMANYA'DAN GELDİ
Koronavirüs salgını kapsamında tutuklular tahliye edilmeli diyen HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, bir hafta önce pandeminin merkezi Almanya'da toplantılara, akabinde ise meclis çalışmalarına katıldı.

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