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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Süresi uzatıldı...

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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BAKAN BERAT ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ!

Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.

30 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan duyuruda, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-31 Mart tarihlerinde verilmesi gerekiyordu. Geçen yıla ilişkin kazançlara yönelik verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu.

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