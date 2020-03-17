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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "koronavirüs" uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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KURTULMUŞ'TAN KORONAVİRÜS UYARISI

Numan Kurtulmuş, "Millet olarak, yaşadığımız küresel koronavirüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşları bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kamu spotunu paylaştı.

"YARINLARIMIZ İÇİN..."

AK , paylaşımında, şunları kaydetti:

"Millet olarak, yaşadığımız küresel koronavirüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz. Ülkemiz için, yarınlarımız için."

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