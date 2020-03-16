İspanya'da OHAL! Gereksiz sokağa çıkanlara para cezası
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da ölü sayısının 288'e çıktığı, vaka sayısının 7 bin 753'e ulaştığı bildirildi. Ülkede Kovid-19'da şimdiye kadar açıklanan "günlük verilerde en yüksek artış" oldu. Olağanüstü halin getirdiği sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ila 600 euro ceza kesilecek.
Sağlık Bakanlığından verilen rakamlara göre, İspanya'da Kovid-19'da şimdiye kadar açıklanan "günlük verilerde en yüksek artış" bugün kaydedildi.
Son 24 saatte 96 artışla ölü sayısı 288'e ulaştı. Vaka sayısı ise 1600'den fazla artarak 7 bin 753 oldu.
Virüsün en çok etkilediği ve 213 kişinin öldüğü Madrid'de, virüs testi pozitif çıkanların sayısı 3 bin 544 olarak verildi.
100 İLA 600 EURO CEZA
Diğer yandan İspanyol hükümetinin aldığı kararla cumartesi akşamı yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirildi.
Ülkede sadece eczane, market, berber ve kuru temizleme dükkanlarının açık olmasına izin veriliyor.
Halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını yapmak, bankadan para çekmek, eczaneye veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkabiliyor.
Ulusal ve yerel polis bugün itibarıyla kent merkezlerinde daha fazla devriye gezmeye başladı. Polis, sokakta gördüğü herkese kimlik kontrolü yapıyor ve nereye gittiğini soruyor.
Diğer yandan İspanyol basınındaki haberlerde, olağanüstü haldeki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ila 600 euro ceza kesileceği belirtildi.
Olağanüstü hale İspanyolların çok büyük oranda uyduğu, meydan ve caddelerin neredeyse tamamen boş olduğu gözleniyor.
PORTEKİZ'DEKİ DURUM
İspanya'ya nazaran Kovid-19'un daha az görüldüğü Portekiz'de ise vaka sayılarındaki artış dikkati çekti.
Portekiz Sağlık Bakanlığı, cumartesi gününe göre 76 artışla 245 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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