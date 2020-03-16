Son dakika: Dışişleri Bakanlığından "Kırım" açıklaması
Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 6 yıl önce bugün düzenlenen gayrımeşru bir referanduma dayanarak Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesi, ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır" açıklamasında bulundu.Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın yasadışı ilhakının 6'ıncı yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 6 yıl önce bugün düzenlenen gayrımeşru bir referanduma dayanarak Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesi, ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır. Kırım'ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türkleri'nin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi Türkiye bakımından öncelikli olmayı sürdürecektir" denildi.
Ayrıca, Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit ettiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Koronavirüs haritasında son durum
- Çin'de virüsle mücadele! 15 dakika içerisinde...
- 14 gün kuralına uymayanlara kötü haber
- Koronadan korunmak için inek idrarı içtiler
- ESA İtalya'nın son halini paylaştı!
- Siyasete koronavirüs molası! İptaller peş peşe geldi
- Umreden dönen yeni kafileye karantina!
- MSB: 11 PKK-YPG’li terörist öldürüldü
- Karayılan ve Bayık'a şok! Yakalandılar
- Koronada korkunç bilanço! İşte son rakamlar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı
- İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?