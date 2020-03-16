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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından "Kırım" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020
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TÜRKİYE'DEN 'KIRIM' AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; , "'nin 6 yıl önce bugün düzenlenen gayrımeşru bir referanduma dayanarak tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesi, ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır" açıklamasında bulundu.

, Kırım'ın yasadışı ilhakının 6'ıncı yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "'nin 6 yıl önce bugün düzenlenen gayrımeşru bir referanduma dayanarak tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesi, ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır. Kırım'ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türkleri'nin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi bakımından öncelikli olmayı sürdürecektir" denildi.

Ayrıca, Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit ettiği belirtildi.
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